Clientes e acionistas da montadora Tesla receberam um ótima notícia nesta segunda-feira, 3. Elon Musk, presidente executivo da empresa, anunciou que o novo modelo da Tesla, o Model 3, começará a ser entregue em 28 de julho, duas semanas antes do prazo. Segundo ele, que fez os anúncios por meio de seu Twitter, o adiantamento da data acontece logo após a empresa passar em todos requisitos regulamentares antes do cronograma, facilitando a produção do carro.

Segundo a Tesla, serão entregues 30 carros na data estipulada. Depois disso, serão produzidos cerca de 1,5 mil carros do novo modelo em setembro e, até dezembro, mais 20 mil veículos do Model 3 sairão da linha de produção para os clientes que encomendaram novo modelo. Assim, diferentemente de outros carros da Tesla, que sofreram atrasos nas datas de lançamentos, Model 3 deve seguir cronograma original, atendendo as demandas de acionistas e clientes.

Ainda assim, porém, a empresa precisará se empenhar para cobrir todas as reservas. Desde a revelação do automóvel, feita em 2016, foram feitas quase 400 mil reservas do Model 3. A previsão da Tesla é que o número só seja alcançado em 2018, quando a empresa começar a produzir 500 mil veículos.

O modelo será o primeiro carro "popular" da Tesla, com preços que partem de US$ 35 mil. Com isso, o Model 3 deve ser um dos principais da empresa e deve alavancar a marca da Tesla em novos mercados.