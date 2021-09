Mike Blake/Reuters - 25/10/2016 Andy Jassy é o sucessor do fundador Jeff Bezos na presidência da Amazon

A Amazon, segundo maior empregador do setor privado dos Estados Unidos, planeja contratar 55 mil pessoas para funções corporativas e de tecnologia em todo o mundo nos próximos meses, declaou o novo presidente executivo da companhia, Andy Jassy, à Reuters. Desses, mais de 40 mil serão nos EUA, enquanto outros serão em países como Índia, Alemanha e Japão.

Em primeira entrevista à imprensa desde que ascendeu ao cargo mais alto da Amazon, em julho passado, Jassy disse que a empresa precisava de mais poder de fogo para acompanhar a demanda no varejo, nuvem e publicidade, entre outros negócios. Ele acrescentou que a nova aposta da empresa de lançar satélites em órbita para ampliar o acesso à banda larga, chamada Project Kuiper, também exigiria muitas novas contratações.

Com a feira de empregos anual da Amazon marcada para começar em 15 de setembro, Jassy espera que agora esse seja um bom momento para o recrutamento. “Há tantos empregos durante a pandemia que foram deslocados ou alterados, e há tantas pessoas que estão pensando em empregos diferentes e novos”, disse Jassy.

“É parte do que achamos que torna o 'Career Day' tão oportuno e útil”, disse. As novas contratações representariam um aumento de 20% nas equipes de tecnologia e corporativa da Amazon, que atualmente soma cerca de 275 mil no mundo todo, disse a empresa.

O movimento da Amazon segue um período de maior escrutínio de suas práticas trabalhistas. No início deste ano, um esforço fracassado de alguns funcionários do Alabama para se organizarem colocou na vitrine o trabalho em centros de distribuição da Amazon e sua postura agressiva contra os sindicatos. Após a batalha, Jeff Bezos, o CEO a quem Jassy sucedeu, disse que a Amazon precisava de uma visão melhor para os funcionários.

Questionado sobre como ele pode mudar a exigente cultura de trabalho da Amazon, Jassy disse que seu forte foco nos clientes e criatividade a leva a melhorias. “Todos na empresa têm a liberdade (e realmente, a expectativa) de analisar criticamente como isso pode ser melhor e, em seguida, inventar maneiras de torná-lo melhor”, disse.

As posições de marketing da Amazon incluem funções de engenharia, ciência de pesquisa e robótica, postos que são em grande parte novos para a empresa, em vez de empregos que outros deixaram, disse a companhia.

Não ficou claro quantos dos empregos na Amazon estão abertos há algum tempo.

Em 2020, a Amazon contratou mais de 500 mil pessoas, principalmente em operações de depósito e entrega. Essa área teve um giro significativo.

A empresa invete pesado na construção de mais armazéns e no aumento dos salários para atrair trabalhadores, a fim de atender à forte demanda dos compradores que buscam produtos entregues em suas casas. Jassy disse que a Amazon tem sido “muito competitiva no lado da compensação”. “Abrimos caminho com o salário mínimo de 15 dólares”, disse, acrescentando que, para alguns Estados, em média, “realmente, o salário inicial é de 17 dólares por hora”.