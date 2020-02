Andrew Burton/The New York Times iPhone SE, lançado em 2016, foi o último celular da Apple voltado para preços mais baratos

Apesar da epidemia de coronavírus na China que obrigou a Apple a fechar lojas - e chegou a interromper temporariamente a produção de iPhone no País - a empresa comandada por Tim Cook planeja lançar sua versão "mais barata" de celular ainda em março, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.

A própria Bloomberg já havia informado que, segundo fontes próximas à empresa, a produção do modelo - que segue a mesma proposta do iPhone SE, lançado em 2016 - poderia começar em fevereiro para ter lançamento em março, mas a interrupção dos trabalhos na China por conta do coronavírus parecia uma dificuldade a ser enfrentada pela Apple.

Em comunicado nesta segunda-feira, 17, a Apple afirmou que não vai conseguir cumprir sua projeção trimestral nesse início de 2020 por conta da epidemia da doença na China. Apesar de suas fábricas parceiras ficarem fora da província de Hubei, onde é o epicentro de contaminação, e já estarem funcionando novamente, o retorno tem sido mais lento que o esperado.

Ainda assim, o 'iPhone SE 2', como está sendo chamado, está nos planos e será parecido com o iPhone 8, com chip A13, de acordo com as fontes. A Apple também estaria trabalhando em uma atualização do iPad Pro, que inclui a implementação da câmera traseira tripla, para ser lançada ainda no primeiro semestre de 2020.