Amazon O novo Kindle começará a ser vendido em abril nos Estados Unidos, por US$ 90

Iniciam nesta quarta-feira, 24, as vendas do novo Kindle no Brasil. O aparelho é o primeiro da linha básica do leitor digital da Amazon dotado de iluminação. Para adquirir o aparelho, no entanto, será necessário desembolsar R$ 349.

O design do novo Kindle é mais fino e mais leve que as versões anteriores, mas seu principal destaque fica por conta da iluminação - até então, esse recurso só estava disponível nas linhas mais caras do aparelho, a Paperwhite e Oasis. Apesar da nova função, a Amazon garante que a bateria aguenta semanas sem recarga. A empresa também afirma que o aparelho terá memória capaz de armazenar milhares de livros.

O novo Kindle tem também um recurso que marca como lidos os livros na biblioteca, assim que o usuário termina de ler. A tela inicial do leitor eletrônico mostra mais recomendações de leitura com base no histórico do usuário. Essas funções fazem parte da atualização de software da Amazon, que inclui o Kindle Paperwhite de sexta geração, além dos dispositivos mais recentes.

Quem comprar o aparelho até dia 24 de maio ganhará ainda três meses gratuitos no Kindle Unlimited, uma espécie de Netflix da Amazon voltado para a leitura. Com ele, assinantes podem ler um número quase ilimitado de obras, mediante ao pagamento de uma assinatura mensal.