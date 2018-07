Steve Ringman/The Seattle Times via AP, File Dara Khosrowshahi, diretor-geral do site Expedia, foi nomeado o novo Presidente Executivo do Uber.

Em sua primeira reunião com funcionários, o novo presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi disse que pretende fazer a empresa abrir seu capital no intervalo dos próximos 18 e 36 meses. Após liderar por 12 anos o serviço de viagens online Expedia, o executivo iraniano assumiu o Uber nesta quarta-feira e disse que a cultura da empresa precisa mudar rápido.

Segundo funcionários presentes na reunião, realizada na sede do Uber em São Francisco, Khosrowshahi foi direto para as metas do futuro do Uber: a empresa precisa reencontrar seu caminho de crescimento, mas com uma nova cultura. “O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante”, disse.

As declarações de Khosrowshahi, que se descreveu como “um lutador”, são um alento para os investidores do Uber, em meio à grave crise que assolou a empresa no primeiro semestre de 2017, culminando na saída do ex-presidente executivo Travis Kalanick, em junho.

Hoje, a empresa tem problemas de liderança, e opera sem diretor financeiro, de operações e de engenharia. As questões foram abordadas pelo executivo em seu discurso: ele enfatizou a importância de recrutar novos talentos, especialmente na área financeira, para que o futuro do Uber siga em frente.

Khosrowshahi também disse que pretende contratar um presidente de conselho para ajudá-lo a lidar com as disputas internas. Hoje, corre na Justiça norte-americana um processo do fundo de investimento Benchmark Capital contra o ex-presidente Travis Kalanick.

No processo, o fundo — primeiro grande investidor do Uber — tenta retirar Kalanick do conselho de administração, acusando-o de ter cometido fraudes no comando da empresa. Além do conselho dividido, o iraniano terá de lidar com um processo movido pela Alphabet, dona do Google, contra o Uber por roubo de tecnologia, acusações de assédio sexual contra funcionários da empresa e problemas de conduta interna.

Efetivado. Após ter sido aprovada pelo conselho em votação unânime, a contratação de Dara Khosrowshahi foi confirmada na noite da terça-feira, 29, quando o conselho enviou um email aos funcionários comunicando a decisão. “O conselho e o time executivo estão confiantes de que Dara é a melhor pessoa para liderar o Uber para o futuro”, dizia o comunicado.

Khosrowshahi também enviou um e-mail aos funcionários do Expedia, comunicando que aceitou o cargo de presidente de executivo do Uber, em meio a “sentimentos misturados”. “Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida”, afirmou o executivo. No período em que ficou no Expedia, Khosrowshahi ajudou o site de reservas online a multiplicar o valor de suas ações por seis vezes desde 2005.