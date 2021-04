Google O recurso do Google Earth mostra a mudança nas linhas costeiras, a expansão generalizada de paisagens urbanas e terras agrícolas, e o recuo simultâneo de geleiras, florestas e rios

O Google Earth, serviço de exploração de imagens em 3D do mundo, ganhou nesta semana um novo recurso que dá aos usuários uma ideia de como as mudanças climáticas, a urbanização e o desmatamento alteraram o planeta nas últimas quatro décadas.

Criado com 24 milhões de imagens de satélite, junto com 800 vídeos com curadoria e guias interativos, a ferramenta permite que você veja a passagem de tempo dos últimos 37 anos em qualquer lugar do planeta. A plataforma usa informações da Nasa, do Programa Landsat da agência geológica dos Estados Unidos (USGS) e do programa Copérnico da União Europeia.



Um vídeo, por exemplo, mostra a rápida transição de florestas para vilas e fazendas perto da Bolívia, uma das principais causas do desmatamento na floresta amazônica. Outro, mostra a diminuição da geleira Columbia no Alasca em 20 quilômetros devido ao aquecimento global.

"É melhor forma para uma visão panorâmica de nosso mundo”, disse Rebecca Moore, diretora do Google Earth, em uma ligação com repórteres nesta semana. “Não se trata de aumentar o zoom, mas sim diminuí-lo. É dar um grande passo para trás: precisamos ver como está a nossa única casa.”