A Amazon anunciou nesta terça-feira, 29, um sistema que permite o pagamento em lojas a partir do reconhecimento das mãos dos clientes. Chamada de Amazon One, a tecnologia usa os detalhes da palma da mão para identificar o usuário — o objetivo é facilitar o pagamento, substituindo o cartão de crédito.

O Amazon One será disponibilizado inicialmente nas lojas Amazon Go, os famosos estabelecimentos tecnológicos da gigante varejista que não têm caixa nem atendentes. A primeira cidade a receber o sistema será Seattle, nos Estados Unidos — a empresa afirma que lançará a tecnologia em outras lojas Amazon Go nos próximos meses.

A ideia, porém, não é restringir o uso do sistema aos estabelecimentos da Amazon. “Acreditamos que o Amazon One tem ampla aplicabilidade além de nossas lojas de varejo, por isso também planejamos oferecer o serviço a terceiros, como outras varejistas, estádios e prédios de escritórios, para que mais pessoas possam se beneficiar desta facilidade e conveniência em mais lugares”, disse Dilip Kumar, vice-presidente de negócios de varejo físico da Amazon, em postagem no blog da empresa.

Na visão da Amazon, a tecnologia de reconhecimento da mãos é uma opção melhor que a de reconhecimento facial, por questões de privacidade, já que não é possível determinar a identidade de uma pessoa a partir de uma imagem da palma da sua mão.