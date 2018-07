REUTERS/Adnan Abidi/File Photo O iPhone pode, em breve, funcionar como chave de hotel ou até mesmo como um cartão de transporte.

A Apple, fabricante do iPhone, planeja usar novas tecnologias NFC (Near Field Technology) no sistema operacional iOS 12 para permitir que o iPhone consiga funcionar como uma chave de hotel ou até mesmo como um cartão de transporte. As novas funções também devem ser associadas ao Apple Pay, o sistema de pagamentos móveis da empresa. A notícia é do site The Information. A tecnologia NFC começou a ser usada o Iphone 6, mas nunca foi usada em interações com terceiros.

Segundo o site, a tecnologia funcionaria sem aplicativos ou acessórios: o usuário conseguiria abrir a porta do seu quarto do hotel apenas encostando o aparelho na fechadura. A Apple já está fazendo testes com esses recursos, em parceria com a empresa HID Global, diz o The Information, e os funcionários da Apple já estão usando os seus Iphones para entrar no prédio da empresa. A fabricante do iPhone deve falar sobre esse assunto na próxima segunda-feira, 4, na conferência WWDC, onde será anunciado o iOS 12.

Segurança. Em um cenário cheio de escândalos de uso indevidos de dados pessoas envolvendo as gigantes da tecnologia, a Apple se defende usando o argumento de que sua plataforma é fechada e, portanto, protegida. Com esse novo recurso, especialistas acreditam que a empresa pode colocar a sua segurança em cheque ao colocar os seus aparelhos em interação com terceiros.

A Apple e o mundo têm observado nos últimos meses exemplos que vieram mostrar o que não deve ser feito. O Facebook ainda está esclarecendo a polêmica da Cambridge Analytica, que revelou que a empresa usou de forma ilícita informações de 87 milhões de usuários do Facebook. O escândalo começou com um dos jogos de perguntas e respostas que inundam os feeds dos perfis da rede social todos os dias.