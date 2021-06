Shannon Stapleton/Reuters O desenvolvimento da loja de apps, nos últimos meses, também é um indicativo que que a plataforma pode se abrir para terceiros

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 2, que a próxima geração do Windows deve ser revelada em 24 de junho, às 13 horas do horário de Brasília. Convites para convidados já foram enviados e a participação do presidente executivo da empresa, Satya Nadella, está confirmada.

O novo sistema operacional deve receber mudanças significativas, conforme sinalizações feitas pela Microsoft. A começar pelo nome, que não vai ter mais referência com a família Windows 10, adotado pela empresa nos últimos anos.

“Em breve, compartilharemos uma das atualizações mais significativas do Windows da última década para desbloquear maiores oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores", afirmou Nadella em 25 de maio, durante conferência dos desenvolvedores da empresa, a Build. Segundo ele, o foco será em criar uma plataforma para que os criadores possam construir, distribuir e monetizar aplicativos.

O desenvolvimento da loja de apps, nos últimos meses, também é um indicativo que que a plataforma pode se abrir para terceiros, fornecendo uma possível hospedagem, sem o pagamento de uma taxa para a Microsoft.

O sistema operacional também quer conversar mais com diferentes máquinas e rumores sugerem que as aplicações possam ser mais compatíveis com outros navegadores além do Edge, como Firefox e Google Chrome.