Paulo Whitaker/Reuters Nubank permite agendar resgate de depósito e aumentar rendimento

O Nubank anuncia nesta segunda, 10, que tem uma nova ferramenta que permite seus clientes a terem rendimentos mais altos quando agendarem os resgates de seus depósitos. Na prática, isso permite que o cliente vincule a taxa de rendimento à data de resgate dos depósitos.

Atualmente, os valores depositados na fintech têm um rendimento de 100% do CDI com liquidez imediata. Na fase de testes da nova ferramenta, esse número poderá chegar a 118% do CDI em aplicações de até dois anos. Batizado de Resgate Planejado, o recurso não estará disponível imediatamente para todos os clientes do Nubank - membros da comunidade online da empresa serão selecionados.

"O Resgate Planejado é uma solução simples, segura e totalmente adaptável à realidade e planejamento financeiro de cada cliente. A ideia é que, quanto mais tempo seu dinheiro ficar guardado, maiores serão os ganhos", diz em nota David Vélez, presidente e fundador do Nubank.

O Resgate Planejado estará disponível dentro da função Guardar Dinheiro no app. Lá, o cliente separa o valor que deseja guardar e escolhe a data para resgate entre as opções disponíveis. Os depósitos feitos na conta do Nubank e na opção Guardar Dinheiro na opção Disponível a qualquer momento continuam rendendo 100% do CDI e têm liquidez diária.