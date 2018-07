Nubank Novo aplicativo do Nubank mostra funções da conta-corrente e do cartão de crédito de maneira integrada

A startup de serviços financeiros Nubank liberou nesta terça-feira, 22, uma nova versão de seu aplicativo, numa das maiores 'reformas' já feitas pela startup desde o lançamento do cartão de crédito roxo. O grande objetivo é desvincular a imagem da startup do cartão de crédito apenas, mostrando na tela inicial uma série de funções que são possíveis para quem tem a conta-corrente NuConta, anunciada em outubro do ano passado. Assim, já na tela inicial, o cliente do Nubank agora vê, além do resumo da sua fatura atual do cartão de crédito, ícones para depositar dinheiro, fazer transferências e pagar boletos.

"Por quase três anos o nosso foco foi o cartão de crédito, mas somos o Nubank e não o NuCard por um motivo", afirmou o fundador e presidente executivo do Nubank, David Vélez, em comunicado enviado à imprensa. "Sabemos que nem sempre é fácil mudar, mas temos aprendido muito sobre como os clientes usam o aplicativo."

O aplicativo do Nubank também passa a se referir ao cliente pelo nome. Na tela inicial do aplicativo, será possível ver o nome do cliente no topo. Logo abaixo, há três destaques: o resumo da fatura do cartão (com atalho para acessar os últimos gastos), um atalho para transferências na conta-corrente e uma terceira parte dedicada à ativação do programa de recompensas do Nubank, o Rewards, que permite "apagar" despesas do cartão de crédito conforme os pontos que o usuário acumular.

Na parte inferior do aplicativo, há uma barra com atalhos que permite acessar os principais recursos dos três serviços oferecidos pelo Nubank, como depositar, transferir e pagar boleto (para aqueles que já tem a conta-corrente) e ajustar limite e bloquear cartão, para quem usa o cartão de crédito.

A nova versão do aplicativo do Nubank já começou a ser disponibilizada para alguns clientes e deve chegar a todos de forma gradativa, ao longo das próximas semanas, segunda a startup.

Expansão. A mudança no aplicativo acontece pouco tempo após a startup levantar uma nova rodada de investimentos e poucos meses após iniciar os testes de sua conta-corrente. O serviço, que está disponível para uma parte dos clientes apenas, permite fazer transferências e pagamentos de boletos, mas não possui um cartão de débito atrelado. Segundo apurou o Estado, remodelar o app para integrar melhor a conta-corrente à experiência dos clientes é um passo importante para que a empresa libere o serviço de conta-corrente para qualquer pessoa se cadastrar.

O Nubank sonha alto. A principal referência da empresa é o banco digital americano Capital One, que também nasceu como um cartão de crédito e atualmente possui 700 agências, 2 mil caixas automáticos. Para chegar lá, ainda há um longo caminho.

Sendo uma empresa ainda jovem, de apenas quatro anos, a Nubank ainda não tem uma marca consolidada para competir com os grandes bancos no quesito “confiança”. “O consumidor precisa de muito mais para guardar seu dinheiro com uma instituição do que para pedir um empréstimo”, diz Horn.

Outra dificuldade que pode atrasar os planos da Nubank é a forte concorrência no Brasil. Além da reação dos grandes bancos, que têm lançado novos serviços como cartões e contas correntes digitais controlados via aplicativo, há também a explosão de startups no setor de empréstimos, com representantes como a Creditas, e de conta-corrente digital, que tem empresas como o Neon Pagamentos disputando o segmento de clientes mais jovens.