De olho nos próximos passos da fintech, o Nubank pode estar perto de ter a sua oferta pública inicial de ações (IPO), afirmaram fontes próximas à empresa nesta segunda-feira, 21, segundo a agência de notícias Reuters. A startup, que tem entre os seus acionistas a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, pediu propostas de bancos de investimento para que eles coordenem o seu IPO nos Estados Unidos.

O fundador e presidente do Nubank, David Vélez, havia dito, ainda em junho, que a empresa abriria capital em algum momento, porém não indicou que fosse um plano a curto prazo dentro da fintech.

Entretanto, segundo as fontes, as discussões da fintech com os bancos mostram que os preparativos para uma estreia no mercado de ações estão mais avançados do que se sabia anteriormente. Uma das fontes afirmou, ainda, que o IPO poderia avaliar o Nubank em mais de US$ 40 bilhões de dólares.

O IPO pode acontecer no final deste ano ou no início de 2022, disseram duas das fontes. Seria uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana no mercado de ações, equiparando-se a outras ofertas bastante esperadas por investidores, como a corretora online Robinhood.

As fontes falaram sob condição de anonimato porque os preparativos do IPO são confidenciais. O Nubank não quis comentar o assunto.

Peixe grande

Com mais de 40 milhões de clientes, o anúncio mais recente do Nubank foi a chegada da cantora Anitta, que ganhou uma cadeira no conselho de administração da fintech, em uma aposta do banco digital nos conhecimentos da artista em marketing e na construção de marcas no mundo digital. Anitta, que nos últimos anos expandiu sua carreira para a América Latina e os Estados Unidos e tem dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais, ocupará uma das sete vagas do órgão colegiado.

Segundo o Nubank, Anitta participará de reuniões trimestrais com os demais conselheiros e com a diretoria da fintech, e discutirá decisões estratégicas do negócio. O banco digital espera utilizar-se dos conhecimentos da cantora para interagir com o público que não tem acesso aos serviços financeiros tradicionais, mas que tem familiaridade com ferramentas digitais. /COM REUTERS