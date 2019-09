Reprodução/Nubank Programa de fidelidade do Nubank lança opção de transferência de pontos para Smiles; novidade permite comprar passagens aéreas com milhas do cartão

A Nubank inicia nesta segunda-feira, 30, uma parceria entre o seu programa de fidelidade Nubank Rewards e o programa de milhas aéreas Smiles. A assinatura do Rewards atualmente custa R$ 19 ao mês ou R$ 190 ao ano. A ferramenta lançada nesta segunda-feira foi anunciada pelo Nubank em novembro de 2018.

Com a parceria, os pontos do cartão de crédito de quem possui o serviço de fidelidade do Nubank podem ser transferidos, de graça, para a conta Smiles. Hoje, a rede Smiles conta com parceiros como Gol, Delta Airlines, AirFrance-KLM e Tap.

A transferência é solicitada diretamente pelo aplicativo Nubank, de forma imediata, e sem obrigatoriedade de quantidade mínima de pontos ou cobrança de taxa. A cada 4 pontos conquistados no Nubank Rewards, o cliente ganhará uma milha Smiles.

Como usuários do Rewards ganham 1 ponto a cada R$ 1 real em compras no cartão de crédito, isso significa que a previsão é de que cada U$ 1 gasto signifique um ponto Smiles, considerando a cotação do dólar a R$ 4. O modelo de milhas por dólar gasto é usado pela maioria das operadoras de cartão e programas de fidelidade.

Os pontos também podem ser usados para compras de produtos no Shopping Smiles, que é parceiro de empresas como Uber, Magazine Luiza, NetShoes e Casas Bahia. Dentre os produtos da plataforma estão eletroeletrônicos, vestuário, brinquedos e artigos de cama, mesa e banho.

Até então, o Rewards funcionava 'apagando' gastos do próprio cartão de crédito: ao atingir o número de pontos preestabelecidos para cada tipo de compra, o cliente poderia descontar de sua fatura gastos como corridas de Uber e assinatura do Netflix.