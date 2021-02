Paulo Whitaker/Reuters Nubank irá entregar aos poucos o seu cartão de crédito para os clientes na Colômbia

O Nubank começa nesta quinta-feira, 25, o lançamento do seu cartão de crédito na Colômbia, onde embarcou em setembro de 2020. Cerca de 250 mil colombianos se inscreveram para receber o produto em suas casas.

A entrega acontecerá de modo gradativo para 3 mil usuários selecionados aleatoriamente na lista de espera, informa a fintech brasileira. Os selecionados receberão um convite por e-mail para baixar o aplicativo do banco e terminar o cadastro na plataforma. No país vizinho, o cartão recebeu o nome de 'Nu'.

Atualmente, o Nubank tem 34 milhões de clientes no mundo, sendo 20 milhões no Brasil e México, os outros dois países em que atua. A fintech tem escritórios em São Paulo, Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Berlim (AlemanhA) e Durham (Estados Unidos). A empresa vale US$ 25 bilhões.