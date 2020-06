Bruno Capelas/Estadão Segundo a empresa, cerca de 20% das compras com o cartão Nubank são feitas online

A fintech brasileira Nubank anunciou nesta terça-feira, 30, que vai começar a liberar a função cartão de débito virtual para seus clientes nesta semana. A novidade contempla clientes que utilizam a conta do banco digital para transações online e poderá ser usada em parceiros do banco que aceitam esse método de pagamento, como 99, Uber, iFood, Spotify e Netflix.

Segundo a empresa, cerca de 20% das compras com o cartão Nubank são feitas online e 30% de todas as compras feitas no cartão de crédito são pela versão virtual. O recurso é um item de segurança para as compras online, segundo a empresa.

Nessa função, o usuário pode solicitar o cartão por meio do menu no aplicativo do Nubank, digitando a senha de quatro dígitos — a mesma utilizada nas compras em maquininha. As informações do novo cartão, como número, nome do titular, data de vencimento e código de segurança (CVV) aparecerão na tela. Entretanto, o cartão virtual só pode ser gerado se o usuário já tiver a versão física da função débito.

O cartão digital também poderá ser bloqueado, cancelado e reativado quantas vezes necessário, tudo direto pelo aplicativo. E para quem já possui a versão virtual de crédito, nada muda: basta informar na compra qual é o método de pagamento escolhido — o mesmo cartão é válido.