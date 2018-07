Divulgação/Nubank Cartão virtual do Nubank estará disponível primeiro para usuários Android

A Nubank, startup brasileira que oferece um cartão de crédito controlado por aplicativo, lançou nesta terça-feira, 19, um “cartão virtual”, voltado para os clientes que estão à espera do cartão físico. A tecnologia funcionará como um segundo cartão e ficará disponível no aplicativo gradualmente para os clientes.

Na prática, o cartão digital estará conectado à mesma fatura e ao limite do cartão físico. Ele será oferecido gradualmente entre os clientes com smartphones Android. Ainda não há previsão para lançamento no iOS.

A tecnologia de cartões digitais já é usada por instituições financeiras tradicionais, para ser usada para compras pela internet. Mas, ao contrário do oferecido por essas instituições, o cartão do Nubank não será “descartável”, ou seja, os números não serão alterados sempre que o cartão digital for gerado no aplicativo.

Com o cartão digital o Nubank diminui o tempo entre a aprovação do cadastro de usuário e a chegada do cartão físico pelo correio, permitindo que os clientes realizem compras mesmo sem o cartão em mãos.

Lançamentos. Essa é a terceira nova funcionalidade apresentada pela startup só neste ano. Em agosto, a empresa lançou o Nubank Rewards, seu programa de fidelidade. Outra novidade do ano foi a NuConta, uma conta corrente lançada em outubro que está em fase de testes.