Tiago Queiroz/Estadão Alternativa. Vélez, do Nubank, quer atingir os 60 milhões de brasileiros sem acesso a serviços bancários

O Nubank acaba de levantar R$ 250 milhões através de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para financiar sua operação de cartão de crédito. Em nota distribuída à imprensa, a startup disse que a demanda dos investidores foi duas vezes maior que o total captado.

"Esse é um passo importante para diversificarmos as nossas fontes de financiamento. Já contamos com o apoio de importantes fundos internacionais e estamos animados em também acessar o mercado da dívida local", afirma Gabriel Silva, diretor financeiro do Nubank.

Um FIDC é uma modalidade de investimento na qual uma empresa pode oferecer a investidores cotas sobre a antecipação de quantias que vai receber de seus clientes – o risco do fundo, portanto, está ligado à inadimplência dos usuários do Nubank. A startup não é a primeira a fazer esse tipo de prática no Brasil – em agosto, o Just, fintech de crédito ligada ao GuiaBolso, já havia levantado R$ 120 milhões dessa forma.

Histórico. Em agosto último, o Nubank já havia anunciado outro acordo relacionado ao financiamento de recebíveis, que aumentava a linha de crédito com afiliadas do Goldman Sachs e do Fortress Investment Group para R$ 455 milhões.

Em um total de cinco rodadas de investimento, o Nubank já arrecadou quase US$ 180 milhões de grandes fundos como Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures, QED Investors e DST Global.

Recentemente, a empresa anunciou a contratação de Dennis Wang, ex-presidente executivo do Easy Taxi, para o cargo de diretor de operações. No cargo, Dennis deverá cuidar do cartão de crédito roxo, da NuConta, a conta bancária do Nubank, e do programa de fidelidade Nubank Rewards.