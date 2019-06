Paulo Whitaker/Reuters Empresas de cartão de crédito divulgou o relatório financeiro de 2018

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 5, que começou a permitir que seus usuários recebam transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC) para clientes de sua conta digital, a NuConta. Nesta semana, a fintech também anunciou que começaria a oferecer investimentos via Recibo de Depósito Bancário (RDB).

Antes, a startup já permite que seus clientes façam Transferência Eletrônica Disponível (TED) sem o pagamento de taxa. Agora, a fintech permite também receber na opção DOC, com transferências de até R$ 4.999,99 e o valor só é creditado no dia útil seguinte à data de emissão paras qualquer banco.

De acordo com a empresa, todos os depósitos feitos na NuConta seguem rendendo 100% do CDI e têm liquidez diária. A NuConta tem mais de 4,8 milhões de usuários no Brasil.