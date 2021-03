Paulo Whitaker/Reuters O Nubank possui um time de engenharia com apenas 20% de presença feminina

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 8, que até 2025 pretende ter 50% de suas vagas em cargos de gestão ocupadas por mulheres. A fintech, que hoje tem cerca de 39% desses cargos com lideranças femininas, espera que o número de contratações passe de 3 mil.

Com atuação em seis países e mais de 34 milhões de clientes, o Nubank possui um time de engenharia com apenas 20% de presença feminina — no Vale do Silício, a porcentagem é ainda menor, de 12%. Por meio de um programa chamado "Yes She Code", mulheres da área de engenharia de software podem concorrer a uma vaga no time da empresa.

"Sabemos da importância de ter referências femininas em cargos de liderança. O contato com líderes mulheres ajuda outras mulheres a alcançarem altas posições e a ficarem mais tempo nas empresas. Por isso, nos últimos anos, temos desenvolvido políticas de equidade, tanto de contratação como de inclusão", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Com a intenção de ocupar lideranças além da engenharia, a empresa não informou como pretende fazer a seleção e quando as vagas estarão disponíveis para candidatura.