Nubank Nubank recebeu investimentos da Kaszek

A startup brasileira de cartões de crédito Nubank anunciou na última quarta-feira, 7, que recebeu um novo aporte de US$ 80 milhões. A rodada de investimentos foi liderada pelo fundo DST Global, do megainvestidor russo Yuri Milner, e é a que captou mais recursos até agora para a startup. Segundo David Vélez, presidente executivo do Nubank, o investimento ajudará a empresa a seguir crescendo. "Nascemos na crise e crescemos nela, mas de forma conservadora. A ideia agora é acelerar o crescimento: temos 500 mil usuários na nossa fila de espera", disse Vélez ao Estado nesta quinta-feira, 8.

Conhecido por investimentos em empresas como Alibaba, Spotify e Twitter, o DST Global teve no Nubank seu primeiro investimento na América do Sul. "É legal trazer novos investidores do Vale do Silício ao Brasil: também fomos o primeiro investimento brasileiro do Sequoia por aqui. Esperamos que sejam os primeiros de muitos", declarou Vélez.

Além do DST, participaram também da rodada fundos como o Tiger Global, o Sequoia e Founders Fund, bem como o brasileiro Redpoint eVentures – junção nacional dos norte-americanos Redpoint e eVentures. Até hoje, o Nubank já levantou mais de US$ 175 milhões em cinco rodadas de investimentos. A empresa, no entanto, não revelou seu valor de mercado após a nova rodada de investimentos – de acordo com o site norte-americano TechCrunch, não foi desta vez que a empresa chegou à avaliação de US$ 1 bilhão, que a tornaria o primeiro "unicórnio" brasileiro.

Segundo David Vélez, além dos recursos financeiros, a chegada do DST Global também auxiliará o Nubank em troca de experiências com outras fintechs – o DST tem aportes em diversas empresas do setor na China. "O mercado de fintechs deles é mais parecido com o nosso, com bastante concentração", disse o executivo. "Mercados financeiros concentrados são interessante para as fintechs, porque os consumidores costumam ser carentes de alternativas".

Fidelidade. Anunciado em março pela empresa, o programa de milhas do Nubank segue em fase de testes, segundo o executivo. Ainda sem um modelo definido, a empresa cobrará uma tarifa dos usuários que desejarem participar do programa de fidelidade. Para Vélez, o sistema é uma das formas do Nubank de segmentar seus clientes. "Clientes que têm uma renda mais baixa e não gastam mais de R$ 1,5 mil por mês no cartão de crédito podem não ver vantagem em pagar a tarifa", avalia o executivo.

Segundo Vélez, a previsão é de que o programa de fidelidade do Nubank – um pedido de muitos usuários do cartão – seja lançado para o público em geral apenas no ano que vem.

Expansão. Apesar de atrair a atenção de investidores estrangeiros, por enquanto os olhos do Nubank estão voltados para os bolsos dos brasileiros. "Seria uma distração para nós querer investir em outros mercados no médio prazo", afirmou Vélez. "Acreditamos que temos um mercado grande para conquistar aqui no Brasil. Expansão internacional é só a longo prazo".

Outro plano que Vélez colocou num futuro distante é o de uma possível abertura de capital do Nubank. "Sem dúvida é algo que nos interessa, mas não gostaríamos de fazer isso de forma prematura". Questionado sobre uma possível consolidação no cenário de fintechs brasileiras, o executivo se mostrou pouco afeito ao tema: "Gostamos de desenvolver nossos produtos dentro de casa."