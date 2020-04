Fintech que mais emite cartões de crédito no País, o Nubank anuncia nesta quinta-feira, 9, medidas para combater o impacto financeiro causado pelo coronavírus em seus clientes. No pacote estão a redução das taxas de juros da fatura parcelada do cartão de crédito e a ampliação do prazo para pagamento do empréstimo pessoal.

Com a redução, a taxa será de 1,9% ao mês, um corte, segundo a empresa, de 80%. As novas condições valem para o parcelamento voluntário, aquele em que o cliente não possui valores no rotativo de faturas anteriores, e para faturas fechadas a partir de 1º de abril. O parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes diretamente no aplicativo da empresa.

Paulo Whitaker/Reuters Nubank anuncia medidas financeiras para a crise do coronavírus

Em relação à ampliação do prazo do empréstimo pessoal, a companhia afirma que os cliente podem acionar os canais de atendimenmto para realizar a renegociação - o prazo de pagamento da próxima parcela pode ser estendido em até 60 dias. O Nubank promete que será mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa e IOF.

"Sabemos que o atual momento já traz impactos financeiros para milhões de brasileiros. No Nubank, estamos fazendo a nossa parte e agindo para apoiar nossos clientes", afirma em nota David Vélez, presidente e fundador do Nubank.

Embora uma onda de demissões tenha atingido diversas startups brasileiras, o Nubank realizou desde 12 de março 85 novas contratações, além de se comprometer a não realizar demissões durante o período da crise. Atualmente, o Nubank tem 23 milhões de clientes, divididos entre os usuários do cartão de crédito roxo (13 milhões) e os da conta digital (17 milhões).

Após receber um aporte de US$ 400 milhões liderado pelo fundo americano TCV, em julho do ano passado, o Nubank está avaliado em cerca de US$ 10 bilhões. Ao todo, a empresa já levantou US$ 820 milhões em rodadas de investimento. No começo de março, a empresa lançou também seu cartão de crédito no México, em sua primeira incursão fora do Brasil.