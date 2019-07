Bruno Capelas/Estadão O Nubank está no mercado há seis anos

O Nubank é uma uma startup brasileira de serviços financeiros famosa pelo seu cartão de crédito roxo, primeiro produto a ser ofertado à população, em 2013. Desde então, o Nubank vem expandindo sua atuação no mercado e já comprou briga com bancos tradicionais.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou em abril de 2019 um processo contra o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander para investigar se as instituições estariam dificultando o acesso ao débito automático para os clientes do Nubank – o que poderia ser considerado uma atitude anticompetitiva.

Com o posicionamento anti-burocracia e anti-juros, em um ataque direto a seus concorrentes tradicionais do mercado financeiro, o Nubank afirma ter surgido para revolucionar o mercado: nasceu sem agências físicas e sem anuidade no cartão de crédito. Mas o cliente que quiser ter esse cartão deve esperar uma análise do sistema da fintech, que vai decidir se ele é elegível ou não.

Para evitar fraudes e inadimplência, o Nubank analisa as solicitações de cartão de crédito cruzando informações públicas de bancos de dados e birôs de crédito sobre consumo, crédito e pagamento. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, a maioria dos pedidos recusados pelo Nubank não acontece porque o solicitante tem o nome sujo, mas sim por falta de informações públicas sobre quem está solicitando o cartão. Uma nova requisição de análise de elegibilidade só pode ser feita após seis meses, caso ainda haja interesse.

Questionado sobre o modelo de análise de perfil de pessoas que pediram o cartão de crédito, o Nubank não deu mais detalhes por se tratar de “parte da estratégia de negócio”.

Mas o que é Nubank?

O Nubank é uma fintech fundada em maio de 2013 pelo colombiano David Vélez. É considerada a maior fintech da América Latina, com mais de 10 milhões de clientes. Além disso, a empresa decidiu começar a operar na Argentina e no México – a previsão é de que os produtos comecem a ser oferecidos nos dois países até o final do ano.

Tiago Queiroz/Estadão David Vélez, o fundador e presidente executivo do Nubank

A instituição, que começou oferecendo um cartão de crédito sem anuidade, passou a disponibilizar também uma conta digital gratuita e vem reforçando seu portfólio desde então. Já lançou também a função de cartão de débito para pagamentos e saques, passou a conceder empréstimos e disponibilizou uma modalidade de investimento similar ao tradicional Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Esse último produto só foi possível porque, em janeiro de 2018, o Nubank passou a poder ser dono de empresas financeiras após decreto do então presidente Michel Temer (MDB). Com a decisão, a startup não estava mais dependente de parcerias com bancos no País para montar toda a estrutura de captação de recursos e oferta de crédito.

A aprovação foi necessária porque, segundo a legislação brasileira, uma instituição com capital estrangeiro depende de um decreto presidencial. Embora seja uma empresa brasileira, o Nubank é controlado por uma holding sediada nas Ilhas Cayman.

Além disso, a empresa passou a oferecer, em julho de 2019, também uma conta para pessoas jurídicas – em especial, o público de pequenas empresas.

Como funciona o Nubank?

O Nubank tem dois produtos principais, a NuConta e o cartão de crédito da bandeira Mastercard.

A NuConta é uma conta digital gratuita movimentada via smartphone, com a qual é possível pagar boletos, fazer compras online e realizar TEDs sem custo, por exemplo. É uma conta acessível a todos, ao contrário do cartão de crédito e do de débito, que ainda precisam da análise do Nubank.

Para evitar fraudes e inadimplência, o Nubank analisa as solicitações de cartão de crédito cruzando informações públicas de bancos de dados e bureaus de crédito sobre consumo, crédito e pagamento.

E como solicito o cartão de crédito Nubank?

É possível pedir o cartão de crédito por três meios, pelo site do Nubank, por aplicativo (disponível para Android e iOS) ou por meio da indicação de um amigo que já tenha conta.

O solicitante deve ser maior de idade, ter residência fixa no Brasil e um smartphone compatível com o aplicativo. Para atestar que o usuário é ele mesmo, é preciso enviar uma selfie segurando o documento de identidade (RG, CNH ou RNE). É preciso informar também um e-mail de contato.

Por que meu pedido de cartão de crédito foi negado?

A maioria dos pedidos recusados pelo Nubank acontece por falta de informações disponíveis sobre quem está solicitando o cartão. “Todas as informações nos ajudam a entender qual é o perfil de quem está pedindo o cartão e se aquele perfil está dentro da nossa capacidade de atendimento”, escreveu o Nubank em um dos posts de seu blog.

“O maior desafio é que, muitas vezes, as informações que nos ajudariam a traçar esse perfil são confidenciais. Elas fazem parte de um histórico privado construído entre as pessoas e instituições financeiras, como bancos.”

O Nubank, no entanto não especifica quais são os tipos de perfis que procura por “questões estratégicas”.

Alex Silva/Estadão David Vélez é cofundador e presidente do Nubank

Como desbloquear o cartão Nubank?

O desbloqueio do cartão físico é feito pelo aplicativo. Na tela inicial, o usuário deve clicar em “Recebi”. Em seguida, deve inserir os quatro últimos dígitos que estão no verso do cartão recebido.

Enquanto não recebe o cartão físico em casa, o cliente tem a opção de utilizar o cartão virtual. O desbloqueio também é feito no aplicativo, o usuário deve selecionar o atalho “Cartão Virtual” na tela inicial. Depois, inserir a senha de quatro dígitos para ter acesso a todas as informações que precisa.

Como depositar dinheiro no Nubank?

É possível gerar um boleto clicando na parte inferior do aplicativo em “Depositar”. Haverá duas opções, a de depositar por boleto (gratuito, porém o dinheiro pode levar até três dias para cair na conta) e a de depositar por Transferência Eletrônica Disponível (TED, cujo valor da transferência depende das taxas praticadas pelo outro banco).

Nubank é aceito em qualquer lugar?

O cartão de crédito do Nubank é um cartão internacional, e a bandeira Mastercard é aceita em milhares de estabelecimentos comerciais do mundo. Se o usuário pretende viajar para o exterior, deve ativar o aviso-viagem pelo aplicativo para poder usar o cartão normalmente.

O cliente, porém, deve se atentar ao fato de que em compras internacionais, online ou durante uma viagem, há a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) E o valor da compra, em reais, depende da cotação das moedas estrangeiras. O Nubank diz que, para preservar os clientes da flutuação cambial, criou um mecanismo que trava a cotação do dólar no dia do processamento da compra.

Nubank é crédito ou débito?

O Nubank oferece os dois tipos de cartão. E os interessados devem se inscrever na lista de espera, tanto para o crédito como para o débito.

O cartão de débito é vinculado à NuConta e pode ser utilizado em compras presenciais. Além disso, é possível sacar dinheiro em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas a um custo de R$ 6,50 por operação. De acordo com a companhia, esse valor corresponde ao que é cobrado da empresa pelo convênio da Mastercard que permite os saques da Nubank nos caixas eletrônicos.

Como ver a fatura do Nubank?

A fatura fica em destaque no painel do cartão Nubank. Também pode ser acessada no painel de cartão, deslizando a tela inicial para a esquerda e selecionando a fatura atual.

O Nubank é confiável?

As atividades do Nubank são reportadas e monitoradas pelo Banco Central. Portanto, a fintech segue regras definidas pela legislação brasileira e pelas normas da agência reguladora.

Segundo relatórios da ouvidoria do Nubank, a maioria das reclamações recebidas em 2018 envolvia questões associadas ao cartão de crédito. E todas as manifestações consideradas procedentes foram solucionadas.

O usuário, porém, está suscetível a golpes realizados por terceiros. Por isso, a equipe do Nubank deu dicas de como se prevenir, tais como:

Canais oficiais de comunicação. O Nubank envia e-mails apenas por meio do domínio @nubank.com.br.

Gratuidade. Qualquer cliente do Nubank pode fazer indicações para o cartão de crédito, mas essa indicação é sempre livre de custos.

Mídias. O Nubank não distribui convites para o cartão de crédito via redes sociais.

Além disso, como as operações financeiras são feitas majoritariamente via smartphone, o cliente deve estar atento a seguranças básicas para proteger seus dados, como instalar um antivírus no aparelho.