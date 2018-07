Nubank Atualmente, cerca de 500 mil pessoas aguardam aprovação na Nubank

A startup brasileira de cartões de crédito Nubank vai começar a usar a localização do smartphone do usuário para prevenir transações fraudulentas. A novidade apareceu em uma atualização na política de privacidade da empresa nesta semana.

A partir de agora, o texto inclui a frase “dados de geolocalização que não permitam identificar o cliente individualmente podem ser compartilhados com eventuais provedores desse serviço”. É uma medida simples: como muita gente carrega o celular para onde quer que for, essa é uma forma fácil de saber se a compra foi feita no mesmo lugar que o cartão está sendo utilizado.

Segundo o Nubank, em nota enviada ao Estado, "a empresa está sempre procurando maneiras de simplificar e melhorar a experiência com o aplicativo". Além disso, a empresa diz que quer tornar as compras mais seguras, bem como "conhecer melhor o perfil de uso dos clientes para ajustar limites no futuro".

A startup brasileira não é a primeira a fazer isso: no exterior, as bandeiras de cartão Visa e MasterCard já usam sistemas semelhantes com seus aplicativos. A assessoria da Visa disse que a função ainda não está disponível no Brasil.

Caso você não queira dividir os dados de localização do seu smartphone com o Nubank, é possível alterar isso no sistema da empresa.

Caso você use Android, por exemplo, a alteração pode ser feita no menu Configurar, na aba de aplicativos. Procure pelo Nubank na lista, seleciona o menu de "Permissões" e desative a opção Localização. No iOS, isso vale para o menu "Ajustes", depois "Privacidade", aí entre em "Localização" e desative o Nubank.