Richard Drew/AP Depois de divulgação dos resultados, ações do Twitter subiram quase 10% no pré-mercado

O Twitter mostrou nesta terça-feira, 23, que teve os primeiros retornos de sua estratégia de excluir contas falsas de sua plataforma: o número de usuários ativos mensais aumentou consideravelmente, além de arrecadação com anúncios. A novidade animou os investidores e as ações da companhia abriram o pré-mercado com alta de 10%.

A rede social também disse que este será o último trimestre em que a empresa vai divulgar a contagem de usuários ativos mensais. A partir do próximo balanço, o Twitter fornecerá apenas informações de usuários diários “monetizáveis”, uma métrica criada pela companhia para avaliar a quantidade de pessoas expostas à publicidade diariamente.

A contagem trimestral de usuários ativos mensais da empresa subiu 9 milhões em relação ao trimestre anterior e atingiu a meta de 330 milhões de usuários. A expectativa dos analistas era de uma média de 318,8 milhões.

A quantidade de usuários diários ativos monetizáveis ​​ subiu para 134 milhões no primeiro trimestre, 12% a mais que no ano passado, segundo o Twitter. No primeiro trimestre de 2019, a receita do Twitter aumentou 18% em relação ao ano passado, para US$ 787 milhões, superando as expectativas de Wall Street de US$ 776,1 milhões.

A despesa operacional total, incluindo o custo da receita, aumentou em 18%, para US$ 693 milhões em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. A empresa também reiterou que as despesas operacionais cresceriam cerca de 20% em 2019 para suportar os gastos que havia esboçado no início deste ano.

O Twitter reportou lucro trimestral de US$ 191 milhões ou US$ 0,25 por ação, ante US$ 61 milhões, ou 8% por ação, um ano antes. Excluindo um benefício fiscal de US$ 124,4 milhões, a empresa ganhou 9%por ação.

Reflexo. Os resultados animaram os analistas que viram com bons olhos o fato de o Twitter dobrar o crescimento mensal de usuários e atrair mais anunciantes. Especialistas, porém, acreditam que a nova métrica do usuário pode dificultar as comparações entre o Twitter e as outras plataformas de mídia social.

"Parece que o Twitter está a caminho de crescimento sustentável de receita e expansão acelerada de lucros, impulsionado por melhorias na experiência do usuário e ferramentas que permitem resposta direta e publicidade de busca", disse o analista Michael Pachter, da Wedbush Securities.

“Mas as pessoas não ficam impressionadas com uma métrica inventada e com sua relutância em nos fornecer usuários reais. Eu não acho que as ações podem sair do seu próprio caminho até que elas sejam limpas e reportem as mesmas métricas que todo mundo faz.”

Expectativa. A empresa também disse que espera receita para o próximo trimestre muito abaixo das estimativas dos analistas, e que vai continuar investindo na limpeza do Twitter, bem como novos produtos publicitários e outras melhorias.

"Estamos removendo 2,5 vezes mais tuítes que compartilham informações pessoais e 38% publicações abusivas que são retiradas a cada semana estão sendo proativamente detectados por modelos de aprendizado de máquina", disse o executivo-chefe da empresa, Jack Dorsey, em comunicado.