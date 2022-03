Reuters Novos chips devem aumentar velocidade de processamento e ajudar em tecnologia de inteligência artificial

A Nvidia anunciou nesta terça-feira, 22, novos chips e tecnologias que, segundo a empresa, aumentarão a velocidade da computação de algoritmos de inteligência artificial (IA), que estão cada vez mais complexos.

Os chips gráficos (GPUs) da Nvidia, que inicialmente ajudaram a impulsionar e melhorar a qualidade dos vídeos no mercado de jogos, tornaram-se dominantes para operações utilizando IA.

O GPU mais recente, chamado H100, pode ajudar a reduzir o tempo de computação de semanas para dias em alguns trabalhos envolvendo treinamento de modelos de IA, disse a empresa à Reuters.

"Os data centers estão se tornando fábricas de IA – processando e refinando montanhas de dados para produzir inteligência", disse o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, em comunicado, chamando o chip H100 de "motor" da infraestrutura de inteligência artificial.

O chip H100 será produzido através do moderno processo de quatro nanômetros da TMSC com 80 bilhões de transistores e estará disponível no terceiro trimestre, disse a Nvidia.

O H100 também será usado para construir o novo supercomputador "Eos" da Nvidia, que a empresa promete ser o sistema de IA mais rápido do mundo quando começar a operar ainda este ano.

Além do chip GPU, a Nvidia introduziu um novo chip de processador (CPU) chamado Grace CPU Superchip, baseado na tecnologia Arm. É o primeiro novo chip da Nvidia com base na arquitetura Arm a ser anunciado desde que o acordo da empresa para comprar a Arm desmoronou no mês passado devido a obstáculos regulatórios.

O Grace CPU Superchip, que estará disponível no primeiro semestre do próximo ano, conecta dois chips de CPU e se concentrará em IA e outras tarefas que exigem poder computacional intensivo.

As ações da Nvidia subiram 1,9% nas negociações no início de tarde (horário de Brasília), mas perderam fôlego e avançavam 0,4% por volta de 15h.