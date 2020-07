A NVIDIA é conhecida por chips gráficos, mas também faz servidores e componentes para IA

A Nvidia, conhecida por suas placas de vídeo, tornou-se nesta quarta-feira, 8, a maior fabricante americana de chips em avaliação de mercado, superando a Intel pela primeira vez na história. É um marco histórico, uma vez que a Intel é uma das companhias pioneiras desse setor.

Na quarta-feira, a Nvidia encerrou o pregão avaliada em US$ 248 bilhões, US$ 2 bilhões acima da Intel. Durante o pregão desta quinta-feira, 9, a vantagem da fabricante de componentes gráficos se ampliou: às 13h45, a Nvidia está avaliada em torno de US$ 255 bilhões, enquanto a Intel está na casa dos US$ 245 bilhões.

Desde o início de 2020, a Nvidia tem visto uma alta em suas ações de 68%. Segundo investidores, a valorização foi puxada pela alta na demanda dos equipamentos da empresa por conta da pandemia do coronavírus. Nos últimos anos, a companhia conseguiu fazer uma bem sucedida expansão de portfólio, criando não só chips gráficos de alto nível, mas também entrando em segmentos como servidores, automóveis e inteligência artificial.

Em contrapartida, a Intel viu suas ações caírem cerca 5% neste ano: após dominar por décadas o mercado de PCs e servidores, a empresa tem tido dificuldade de diversificar suas receitas. Além disso, viu tentativas como negócios de chips para smartphones e dispositivos vestíveis naufragarem.