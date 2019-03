Reuters/Amir Cohen Instalações da Mellanox em Israel; empresa projeta design de chips

A fabricante de chips Nvidia informou na segunda-feira, 11, que comprará a designer de chips israelense Mellanox Technologies por US$ 6,8 bilhões, batendo a rival Intel em um acordo que ajudaria a empresa a aumentar seu negócio de centro de dados.

A oferta em dinheiro de US$ 125 por ação compreende um prêmio de 14% em relação ao fechamento do papel da Mellanox na sexta-feira, 8. As ações da Mellanox subiram 8,7% e as da Nvidia avançaram cerca de 1% nas negociações pré-mercado.

O acordo sucedeu um processo competitivo de ofertas , que segundo fontes familiarizadas com o assunto incluía fabricantes de chips concorrentes como a Intel. A CNBC informou em novembro que a Xilinx também fazia parte do processo.

A Intel se recusou a comentar se a empresa havia feito uma oferta pela Mellanox, enquanto a Xilinx não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Mellanox, com sede em Israel e nos Estados Unidos, produz chips e outros hardwares para servidores de centros de dados voltados para computação em nuvem. A empresa tinha uma capitalização de mercado de cerca de US$ 5,9 bilhões ao final do pregão de sexta-feira.

O acordo deve ser fechado até o final de 2019 e analistas não vêem nenhum obstáculo regulatório. A rival Intel enfrentaria desafios, pois a Mellanox é fornecedora dominante da tecnologia InfiniBand, um padrão de rede comumente usado em supercomputadores.