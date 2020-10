Mike Blake/Reuters A empresa divulgou também uma parceria com a GSK e seu hub de inteligência artificial em Londres, para desenvolver estudos com dados genéticos

A fabricante de chips americana Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 5, que está construindo um supercomputador no Reino Unido, que usará ferramentas de inteligência artificial para ajudar pesquisadores a resolver com urgência questões de saúde, incluindo às ligadas à covid-19. Segundo a Nvidia, as companhias farmacêuticas GSK e AstraZeneca, envolvidas em pesquisas de vacina contra o novo coronavírus, serão as primeiras a usar o equipamento.

O supercomputador, chamado de Cambridge-1, deve ser ativado até o fim do ano. "Enfrentar os desafios mais urgentes do mundo na área de saúde requer recursos de computação extremamente poderosos para aproveitar as capacidades da inteligência artificial”, disse Jensen Huang, fundador da Nvidia, em conferência nesta segunda. “O supercomputador Cambridge-1 vai servir como um centro de inovação para o Reino Unido e vai promover o trabalho inovador que está sendo feito pelos pesquisadores do país em saúde e descoberta de medicamentos.”

A máquina funcionará com o sistema NVIDIA DGX SuperPOD, capaz de processar aplicações de inteligência artificial em alta velocidade — a máquina será a 29ª mais potente da lista dos 500 computadores mais poderosos do mundo, disse a Nvidia.

“Devido ao enorme tamanho dos conjuntos de dados que usamos para a descoberta de medicamentos, precisamos ultrapassar os limites de hardware e desenvolver um novo software de aprendizado de máquina”, afirmou Kim Branson, vice-presidente sênior na GSK, em comunicado. “Estamos construindo novos algoritmos e abordagens, além de reunir as melhores mentes na interseção da medicina, genética e inteligência artificial em um rico ecossistema do Reino Unido. Esta nova parceria com a NVIDIA também contribuirá com o poder computacional e tecnologia de inteligência artificial de ponta”.