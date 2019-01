Reuters New York Times está apostando em programas informativos para asssitentes virtuais

O jornal The New York Times vai usar a Alexa, assistente virtual da Amazon, para alcançar novos leitores. Neste próximo fim de semana, o jornal americano lançará uma série de opções para os ouvintes como podcast diário resumido, um jogo com as notícias da semana e conteúdos exclusivos que completam a edição impressa de domingos.

O principal produto será um programa diário de três minutos, apresentado por Michael Barbaro, do podcast de notícias do jornal, o The Daily. Para ter acesso, o usuário precisará dizer, em inglês: “Alexa, habilitar o resumo de notícias do The New York Times.”

A empresa também está apostando em um questionário interativo de múltipla escolha que desafia os ouvintes com perguntas sobre as notícias da semana. Segundo o jornal, a ideia é se usar a dinâmica dos jogos de curiosidade, populares entre usuários de assistentes de voz nos Estados Unidos.

Para alertar os leitores sobre o novo conteúdo, a edição impressa deste domingo terá várias reportagens especiais sobre a novidade. Páginas espalhadas pelo jornal vão estimular os leitores a perguntarem da Alexa sobre o conteúdo de áudio relacionado aquela reportagem, assim como recomendações de livros dos críticos do jornal e dicas de destinos de viagem.

“Estamos interessados ​​em tecnologia de voz há algum tempo e sabemos que a descoberta é um desafio”, disse Dan Sanchez, editor de voz do NYT ao site americano The Verge. "Mas sabemos que temos o jornal impressão que podemos usar como trampolim para essas novas experiências."

Experiências parecidas já foram feitas com dispositivos Alexa com empresas de mídia como BBC News. Segundo estudos no Reino Unido, acessados pelo The Verge, enquanto 46% dos usuários ouviam regularmente os resumos de notícias, apenas 1% os considerava a função como algo indispensável para um assistente virtual.