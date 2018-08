Gilles Sabrie/The New York Times Alex Zhu é co-fundador do aplicativo Musical.ly

A empresa chinesa de conteúdo digital Bytedance anunciou nesta quarta-feira, 1º, que está encerrando seu aplicativo Musical.ly, que permite os usuários gravarem vídeos curtos, dublando músicas. Agora, os usuários do aplicativo serão remanejados para o TikTok, um aplicativo já existente e também pertencente à Bytedance. Quem usa o Musical.ly pode ficar tranquilo: depois de atualizar o app, todo o conteúdo armazenado no antigo dispositivo migrará automaticamente para o TikTok.

A mudança é estratégica. Tanto o Musical.ly quanto o TikTok ofereciam o mesmo serviço: os usuários compartilhavam vídeos dublando e dançando músicas, com filtros especiais na tela. Os dois são aplicativos chineses, mas eles atuavam em regiões diferentes. Enquanto o Musical.ly conquistou os adolescentes da América e da Europa, o TikTok se fortaleceu na própria Ásia.

O Musical.ly é mais antigo que o TikTok - um foi lançado em 2014 e o outro em 2016. Em novembro do ano passado, o Musical.ly foi comprado pela chinesa Bytedance por US$ 1 bilhão. Em se tratando de popularidade, no entanto, o Musical.ly perdia do rival: ele tinha 100 milhões de usuários ativos mensais, valor bem abaixo dos 500 milhões atingido pela TikTok em junho deste ano.

“O Musical.ly e o TikTok já operavam em uma geografia que se complementam sem muita sobreposição. Como as duas plataformas continuam a crescer rapidamente, entendemos que é hora de uni-las”, disse Stefan Heinrich, chefe de marketing global do TikTok, em e-mail enviado à Reuters.

Alex Zhu, co-fundador do Musical.ly e vice-presidente sênior do TikTok, explica a estratégia dizendo que “combinar Musical.ly com TikTok é um passo natural em direção a nossa grande missão compartilhada de permitir que todos possam ser um criador”.

Dois em um. A nova versão do aplicativo terá melhorias. Segundo a empresa, a nova plataforma reunirá os elementos mais populares dos dois aplicativos. Entre as novidades, está um recurso que envia alertas para avisar o usuário quando ele passa mais de duas horas navegando na plataforma -- ferramenta semelhante a uma anunciada pelo Facebook nesta quarta-feira, 1.