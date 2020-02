Yves Herman/Reuters Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook

O TikTok, aplicativo de vídeos curtos da empresa ByteDance, está cada vez mais popular: o app foi o segundo mais baixado em 2019, ultrapassando redes sociais como Instagram. Em entrevista para o canal americano NBC, Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, disse que a rede social está preocupada com a popularidade do TikTok: "Eles são enormes, estão crescendo muito rapidamente, chegaram a números maiores mais rapidamente do que nós alcançamos", afirmou a executiva.

Sheryl Sandberg acrescentou que todas as inovações despertam inquietações e também alertou para as questões de segurança envolvidas na empresa. "Eles são uma empresa chinesa, se as pessoas estão preocupadas com os dados, acho que há muito o que se preocupar por lá", disse ela na entrevista.

Mais críticas

O TikTok também foi criticado por Steve Huffman, presidente executivo do Reddit, que foi ainda mais duro nos comentários e chegou a dizer em um evento nesta quarta-feira, 26, que o TikTok é "fundamentalmente parasitário" e orientou que as pessoas não baixassem o aplicativo, argumentando que a plataforma funciona como um espião . "O aplicativo está sempre ouvindo. A tecnologia de impressões digitais que eles usam é realmente aterrorizante, e eu não instalaria um aplicativo como esse no meu telefone".

Em resposta ao comentário de Huffman, o TikTok afirmou que tratam-se de "acusações infundadas feitas sem nenhuma evidência".