REUTERS/Jason Lee Robin Yanhong Li é fundador e presidente executivo da Baidu

A mensagem de ano novo do presidente executivo do buscador chinês Baidu aos seus funcionários não foi muito otimista. “O inverno está chegando”, disse Robin Yanhong Li, em referência à desaceleração da economia chinesa. A informação é do jornal chinês South China Morning Post.

Na mensagem, escrita nesta quarta-feira, 2, ele afirmou que a reestruturação econômica é “tão fria e real quanto o inverno, para todas as empresas”. Mas Robin Yanhong Li não foi totalmente pessimista: “a transformação histórica da inteligência artificial está penetrando em várias indústrias, possibilitando um potencial enorme de crescimento e espaço para melhorias”.

Segundo o jornal chinês, o executivo também fez referência a um provérbio chinês, que diz "somente quando o ano esfriar vemos as qualidades do pinheiro e do cipreste". Ele se referiu ao potencial da Baidu de mostrar sua força durante esse período de reestruturação econômica.