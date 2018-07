Jim Wilson/NYT iPhone 8 e iPhone 8 Plus, lado a lado, durante o evento de lançamento da Apple em setembro de 2017

As vendas do iPhone 7 estão superando as do novo iPhone 8, lançado em setembro, segundo a corretora KeyBanc Capital Markets. Enquanto a distribuição do iPhone X — marcada para novembro — não começa, as operadoras têm registrado um maior número de vendas do modelo anterior, que custa US$ 549 e apresenta poucas diferenças frente a seu sucessor, vendido a partir de US$ 699.

Tradicionalmente, as novas edições do iPhone são vendidas rapidamente à medida que os fãs fazem fila para comprar o modelo mais recente do aparelho. Porém, pesquisas estão mostrando que o iPhone 8 não está se mostrando tão popular como seus antecessores.

“Muitos entrevistados indicaram que uma parte significativa dos compradores está adquirindo o iPhone 7 em vez do iPhone 8, dada a falta de melhorias significativas no novo telefone”, escreveu o analista da KeyBanc, John Vinh.

A pesquisa indica também que muitos clientes estão esperando para comprar o iPhone X, que começará a ser vendido a partir de 3 de novembro. O smartphone, que celebra os 10 anos do iPhone, terá preço de US$ 999 — o celular mais caro já vendido pela Apple até agora.