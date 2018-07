Pais responderam a perguntas sobre uso de tecnologia na lição de casa e na hora de dormir

No clássico musical da Broadway The Music Man, de 1912, o vigarista Harold Hill aparece em River City, Iowa, tentando convencer os moradores de que a juventude local estava se degradando. O centro dos males, segundo ele, era um salão de sinuca, que chamou de “playground do diabo”. Hoje não é mais a sinuca que faz subir a pressão dos pais, mas a tecnologia.

Todos eles concordam que a tecnologia representa no mínimo algum tipo de ameaça para seus filhos. Ainda no mês passado a Academia de Pediatria dos EUA divulgou um estudo afirmando que, embora a mídia digital e social possa ajudar no ensino, ela traz consigo uma série de riscos, como distúrbios de sono, atenção e aprendizado e aumento de casos de obesidade e depressão. O órgão recomendou às famílias que adotem um Plano de Uso da Mídia.

Ótimo, mas o que é esse plano? Como pai de adolescentes, busco mais que platitudes. Quis então saber o que outros pais estavam fazendo a respeito, e o que de fato funciona.

Nas seis semanas seguintes, fiz correr (na mídia social!) 20 perguntas sobre o comportamento de jovens abrangendo tópicos como deveres de casa, senhas, hora de dormir e punições. Recebi respostas de mais de 60 famílias. Embora não tenha sido uma pesquisa científica, as respostas já mudaram meu jeito de administrar a tecnologia em casa.

Celulares. Dos pais que responderam, a grande maioria deu o primeiro celular aos filhos quando estes ainda estavam no sexto ou sétimo ano do primeiro grau; uns poucos seguraram até o segundo grau. Mas esses aparelhos não eram sempre de ponta. Os pais optaram mais por telefones comuns, telefones dobráveis ou já usados, que foram dos irmãos ou de adultos, sem aditivos como Wi-Fi, Siri ou mesmo acesso à internet.

Outras restrições incluíam: contrato escrito sobre o uso de aparelhos; proibição de uso de internet em dias de aulas, exceto para trabalhos escolares; “tempo de tela” limitado a 30 minutos diários durante a semana, e sem limites nas manhãs de sábado.

Alguns pais ainda limitaram as trocas de mensagens. “Fiz meu filho ver no iPad da família como quase toda aquela conversa era in útil”, disse um pai.

Celulares durante visitas de amigos foi outro ponto discutido. “Nada mais frustrante que ver amigos de meus filhos trazerem seus aparelhos para minha casa e ficarem ligados neles, sem conversar com meus filhos.”

Modo favorito de limitar o uso da tecnologia: “Culpar a má recepção – os celulares nem sempre funcionam”.

À pergunta sobre que orientação dar aos pais sobre o momento de dar um celular a um filho, o consenso foi: “Adie o máximo possível. Uma vez que você deu, é muito difícil pegar de volta”.

Lição de casa. Os filhos podem se comunicar com amigos enquanto fazem a lição de casa? Dois terços dos pais responderam “sim”; um terço, “não”.

Entre os comentários dos que disseram “sim” estavam: “Só enquanto estiverem em áreas comuns da casa”, ou “só com a porta aberta (para que possamos acompanhar)”. Outro pai acrescentou: “Depende de se eles estiverem trabalhando num projeto conjunto”.

Os partidários do “não” argumentaram que lição de casa tem de ser feita individualmente. Se os filhos precisarem de ajuda, devem procurar o pai ou a mãe, ou os pais devem procura um professor particular.

Hora de dormir. Pesquisadores do King’s College London descobriram que há uma “forte e consistente associação” entre o uso de aparelhos na hora de dormir e sono inadequado ou insuficiente, e sonolência durante o dia. Os pais levaram a sério.

A esmagadora maioria proíbe celulares no quarto na hora de dormir. “Tecnologia também tem hora de ir para a cama – em nossa casa, 30 minutos antes de as luzes se apagarem.” “Uma hora antes de dormir, cessa a tecnologia.” “Às 21 horas, ela traz o telefone para fora do quarto, onde ele fica até as 7 horas.” “Aparelhos têm de estar fora do quarto de crianças quando as luzes forem apagadas.”

Alguns pais abrem exceções para os fins de semana, ou quando os filhos ficam mais velhos. Outros não fazem nenhuma restrição, embora uma mãe simpática à tecnologia ressalve: “Sem fones de ouvido. O detector de carbono do quarto de meu filho desligou uma noite e ele não ouviu o sinal, porque estava dormindo com fones de ouvido”.

Mídia social. Muitos pais limitam o acesso a apenas uma plataforma de mídia social aos filhos que começam a usar celulares. “Se escolher Snapchat, não pode ter Instagram, Twitter ou Facebook.” “Só Instagram, e volta e meia eu checo.” “Uma plataforma de cada vez.”

Independentemente dos sites acessados, a maioria dos pais exige saber quais são as senhas e logins. “Minhas regras, até ele fazer 18 anos, eram que eu tivesse todas as senhas de todas as contas. Eventualmente eu fazia uma checagem.” “Eu tenho TODOS os nomes de usuário e senhas, e se eles mudam, ela tem de atualizar minha lista. Se eu tentar me logar e não conseguir, confisco o celular até achar que seja hora de devolver.”

Os pais realmente monitoram o comportamento online dos filhos? Alguns, sim. “Leio com frequência os textos.” “Somos ‘amigos’ ou ‘seguidores’ em todas suas contas de mídia social; portanto, vemos cada texto.” “Quando entrei no quarto e ela tentou esconder o aparelho, pedi para ler os textos.” “Dou umas incertas. E conversamos sobre cidadania digital e temas positivos.”

Outros preferem dar liberdade aos filhos. “Quando eles começaram a trocar textos, li alguns, ao acaso. Aí, comentei os que tinha lido. (‘Vi que você e seu amigo estão conversando sobre os Jets’, ou ‘Vi que vocês falaram de outro colega de classe’). Desse modo, eles acham que posso ler qualquer texto, quando quiser, embora eu não possa.” “São quase todos muito chatos.”

Punições. Que acontece se um filho violar as regras da família? E possível manter alguém nascido na era digital longe de aparelhos por algum tempo? Acreditem, céticos: muitos pais dizem que sim.

“Sim, quando são mais novos.”; “Sim, ela aceitou bem.”; “SIM! Ele é o maior entusiasta!”; “Sim. Resmungam e rangem os dentes, mas só até acharem outra coisa para fazer.”; “Sim. No começo ele ficou furioso, mas depois se acalmou. Estabeleci uma carência digital de três semanas. Durante três dias ele esperneou, mas depois foi ficando mais agradável.”

Outro meio empregado para levar os filhos a aceitarem restrições é fazer com que paguem pelo consumo excessivo de tecnologia. “Garantimos a tarifa básica, mas ela tem de arcar com o que passar disso.”; “Passou, desligamos.”; “Ela agora faz bico como babá para famílias amigas e está aprendendo a organizar um orçamento.”

Tempo em família. Talvez a maior queixa com relação à tecnologia seja o tempo que ela rouba do convívio familiar. Que expedientes os pais usam para recuperar esse tempo?

Em primeiro lugar, nenhuma tecnologia pode ser usada durante as refeições. “Sem celulares à mesa, e não só em nossa casa. Irmãos, sobrinhos e a casa de mamãe seguem a mesma regra. Ninguém reclama, apenas cumpre.” “Sem aparelhos à mesa. Sem fones de ouvido no carro.”

Segundo, pense em alternativas positivas. “Fazer coisas que tornem o celular incômodo – um jogo movimentado, escaladas, ir a concertos e performances.” “Assistimos a filmes juntos, fazemos fogueiras no quintal, nadamos, jogamos jogos de tabuleiro. Eles reclamaram, mas descobriram alguns jogos favoritos e agora são entusiastas.” “Fazemos juntos alguma atividade que obrigue todos (até mamãe e papai) a sujar as mãos. Muitas vezes cozinhamos juntos. Fazemos alguns dos piores pratos já vistos, mas fica tudo bem porque todos participaram.” / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ