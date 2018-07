Empossado recentemente como presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o engenheiro Juarez Quadros disse nesta quarta-feira, 19, que as operadoras de telecomunicações estão perdendo a atratividade após as empresas perderem oportunidades nos últimos anos. Para ele, as companhias de telefonia precisarão apostar em novas frentes, como o setor de internet das coisas.

“As operadoras deixaram passar algumas ondas tecnológicas e, agora, estão perdendo a atratividade”, disse Quadros, durante a Futurecom, principal congresso de telecomunicações e TI da América Latina, em São Paulo. “No Brasil, a média de minutos de voz usados está em 132, que é muito abaixo da média latino-americana. Temos que apostar em novas frentes, como o setor de internet das coisas.”

Quadros também afirmou que a Anatel precisará se modernizar frente às novas tecnologias que se apresentam no País. “A Anatel terá que deixar de ser uma refratária às críticas da sociedade, tendo que antecipar aos fatos. A Anatel recente não teve força para regular um sistema que cresceu muito mais do que ela”, disse. Além disso, o presidente da Anatel voltou a reafirmar que apoia a aprovação do projeto de lei que trata da revisão do Marco Legal de Telecomunicações, que tramita no Congresso Nacional. “A Lei Geral de Telecomunicações foi boa na década passada. Mas é preciso entender que, com a internet, tudo mudou.”

Posse. Juarez Quadros também comentou seus desafios à frente da Anatel. Empossado no começo do mês, o engenheiro indicou que a tarefa não será simples. “Este é o momento que se inicia a recomposição do Brasil. E esta será a mas penosa e arriscada missão de minha vida. Mas quem não corre riscos, não faz nada.”