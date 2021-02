Werther Santana/Estadão O serviço já está disponível pelo aplicativo do Uber em mais de 60 cidades do mundo

A partir desta segunda-feira, 1, o aplicativo do Uber disponibilizou a opção de aluguel dos patinetes elétricos da Lime, no Rio de Janeiro. Para desbloquear, o usuário paga R$ 2,25 e mais R$ 0,75 por minuto. Segundo as duas empresas, que continuam independentes, todos os veículos passam por um protocolo de sanitização.

Antes de cada desbloqueio, o usuário precisa revisar orientações da empresa para dirigir com segurança, incluindo alerta para o uso de capacete e respeito às regras de trânsito. Em seguida, é preciso escanear ou digitar o código na unidade. Com objetivo de proporcionar um deslocamento sustentável, a função chega ao aplicativo para agregar às operações já disponíveis como fazer uma viagem de carro, pedir uma refeição, fazer mercado e enviar ou receber encomendas.

Para usar é preciso clicar no ícone do patinete para ver as unidades no mapa, ir em direção ao mais próximo para escanear ou digitar o QR code, aceitar os termos e revisar as orientações de segurança. Para finalizar, estacione em um local dentro da área de operação e finalize a viagem no aplicativo. É importante que o usuário dirija com responsabilidade, seguindo as regras de trânsito.

O serviço já está disponível pelo aplicativo do Uber em mais de 60 cidades do mundo. A parceria com a Lime foi firmada em um acordo, fundindo as funções de micromobilidade. “A integração com a Lime representa mais uma etapa na estratégia do Uber de abrir sua plataforma para reunir vários serviços no mesmo aplicativo”, afirma Tiago Lambuca, gerente de operações do Uber.