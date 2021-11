Mike Segar/Reuters Rumores apontam que a Apple desenvolve aparelhos de realidade aumentada desde 2015

Os óculos de realidade aumentada da Apple, que têm sido alvo de rumores há anos, podem finalmente estar perto de se tornarem reais. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, que faz previsões sobre os lançamentos da dona do iPhone, o novo dispositivo deve ser lançado no final de 2022 e pode ser tão poderoso quanto os computadores MacBook, superando a capacidade de iPhones.

O analista afirma que os óculos de realidade aumentada terão dois chips. “O processador de ponta terá poder de computação semelhante ao chip M1 para Mac, enquanto o outro processador será responsável pela computação relacionada a sensores”, explica Kuo, em nota para o site MacRumos na última quinta-feira, 25.

Segundo Kuo, o avanço em relação ao iPhone é essencial para o funcionamento de dispositivos de realidade aumentada. "Os óculos requerem pelo menos de 6 a 8 módulos ópticos para oferecerem serviços de realidade aumentada de vídeo contínuo e transparente aos usuários. A título de comparação, um iPhone requer até 3 módulos ópticos rodando simultaneamente e não precisa de computação contínua.”

O chip M1 foi apresentado em novembro de 2020 – foi a primeira vez que a Apple incluiu processadores próprios em um computador pessoal, marcando o início de seu afastamento dos chips da Intel, parceria que ocorria desde 2006. O chip utiliza uma arquitetura de memória unificada, que aloca as melhores opções de núcleos e uma quantidade maior de memória para o processamento de tarefas, como renderização de vídeo.

Rumores apontam que a Apple desenvolve aparelhos de realidade aumentada desde 2015. Porém, ainda não há informações detalhadas sobre o design do dispositivo: por enquanto, é esperado que ele seja parecido com óculos de realidade virtual como o Oculus Quest, desenvolvido pelo Facebook.