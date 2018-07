REUTERS/Fabrizio Bensch Martin Ott, diretor geral do Facebook para Europa, testa Oculos

A Oculus, empresa de realidade virtual de propriedade do Facebook, está cortando temporariamente o preço do seu equipamento, em um momento no qual toda indústria tenta descobrir por que a tecnologia de imersão em jogos e histórias não deslanchou com os seus consumidores.

Oculus está cortando, por seis semanas a partir desta segunda-feira, 10, o preço combinado de seus óculos Rift e controles Touch para US$ 400, disse Jason Rubin, vice-presidente de conteúdo da Oculus. Isso corresponde ao preço de outro conjunto de realidade virtual, o PlayStation VR, fabricado pela Sony. Anteriormente, a companhia já tinha cortado o preço do dispositivo de US$ 798 para US$ 598.

Descontos de preços às vezes são sinal de vendas fracas. Rubin, no entanto, disse em uma entrevista que não era o caso do Oculus. Ele afirmou que poderia ter cortado o preço antes, mas queria esperar até que houvesse jogos, filmes e outros entretenimentos suficientes para manter uma ampla audiência ocupada.

Aposta. O Facebook comprou o Oculus por US$ 3 bilhões, em 2014, em um momento em que a tecnologia ainda era efervescente. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse na época que o meio, que oferece uma visão panorâmica de 360 graus, "se tornaria parte da vida diária de bilhões de pessoas".

Isso não aconteceu, embora não seja claro se isso se deve aos preços elevados, a algo inerente à tecnologia ou algum outro motivo. O ritmo dos lançamentos de jogos acelerou, tornando possível um maior apelo, disse Rubin. "Agora nós estamos em um espaço onde o mercado de massa pode ser muito mais feliz."