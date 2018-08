Bruno Polo/Startup Farm Programa vai acelerar startups de impacto social

A aceleradora Startup Farm e o instituto de Inovação e Criatividade da Oi, o Oi Futuro, anunciaram parceria inédita na criação do programa Ahead Labora Oi Futuro que irá selecionar até dez startups de impacto social para serem aceleradas no Rio de Janeiro.

O programa busca negócios que tenham um produto ou serviço com soluções focadas em resolver grandes problemas sociais e que, preferencialmente, usam tecnologia de forma inovadora.

Serão selecionadas startups que atuam em áreas como segurança, saúde, educação, habitação, alimentação acessível e saudável, emprego e renda, entre outros.

As inscrições estão abertas até dia 23 de maio por meio do site da Startup Farm. Os selecionados passarão pelo programa de aceleração da Startup Farm dentro do Lab Oi Futuro, no Rio de Janeiro.