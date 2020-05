No último mês, o aplicativo de transportes Uber fez uma demissão em massa de seus funcionários ao redor do mundo. Gravemente afetada pela pandemia do novo coronavírus, a empresa demitiu 6,7 mil pessoas e decidiu fechar 45 escritórios em todo o planeta. O Brasil, um dos principais mercados do Uber, também foi afetado: nesta terça-feira, 26, vieram à tona os nomes de 150 empregados dispensados pela companhia.

Os nomes estão presentes em um banco de talentos publicado pela empresa nesta terça-feira, 26. A plataforma foi divulgada pelo presidente executivo da startup, Dara Khosrowshahi, e inclui currículos e contatos dos funcionários. "Perdemos muitas pessoas talentosas, capazes e cheias de potencial, que poderiam ser um ativo em qualquer empresa. Se você estiver contratando, dê uma olhada", disse o executivo.

A maior parte das demissões aconteceu em São Paulo, onde a empresa atua desde junho de 2014. Dos cerca de 150 cortes, praticamente 90% aconteceram na capital paulista. Houve também redução de posições nas cidades de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife.

Yesterday, @Uber lost many talented, capable, high-potential people who would be an asset to any company. With a hat-tip to @bchesky and @airbnb, we’ve launched an Uber Talent Directory. If you’re hiring, please take a look: https://t.co/oI5KRQeIki