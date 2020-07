Richard Drew/AP Photo Twitter teve crescimento acima do esperado no trimestre

Uma série de perfis do Twitter pertencentes a celebridades, políticos e empresários foi invadida na tarde desta quarta-feira, 15, no que parece ser um dos maiores ataques já feitos dentro da rede social. Entre os perfis que foram afetados, estão o do candidato à presidência dos EUA Joe Biden, o do bilionário Bill Gates e o do presidente executivo da Tesla Elon Musk. O ex-presidente Barack Obama, o bilionário Michael Bloomberg e o rapper Kanye West também estão na lista dos perfis invadidos. Na vasta maioria dos perfis, foram publicadas mensagens pedindo doações em bitcoin para uma carteira de bitcoins em específico.

Dados públicos de transaçõs de bitcoin mostram que, até agora, os criminosos conseguiram arrecadar US$ 110 mil em moedas digitais com o golpe. A causa da falha ainda não está clara, mas sua escala e escopo sugerem que o problema não está limitado a uma única conta ou serviço. Com os ataques, as ações do Twitter começaram a operar em baixa de 4% após o fechamento do mercado. Em um tuíte, a equipe de suporte do Twitter disse que está investigando o assunto e agindo.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

Alguns dos tuítes foram deletados instantaneamente após sua publicação, mas a luta pelo controle das contas não foi simples – no caso de Elon Musk, por exemplo, um tuíte pedindo bitcoins foi rapidamente deletado, mas outro apareceu no lugar logo na sequência. Entre os perfis afetados, estão também o do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e das contas corporativas do Uber e da Apple.

Uma boa parte da comunidade de executivos e empresas do universo dos bitcoins também tiveram perfis atacados – incluindo os irmãos Winklevoss, que são conhecidos por ter disputado a criação do Facebook com Mark Zuckerberg e, com o dinheiro da resolução do caso, investiram em criptomoedas. Cameron Winklevoss diz que a conta da Gemini, sua plataforma de compra e venda de criptomoedas, tinha autenticação de dois fatores (2FA) e agora a empresa está investigando como foi invadida.

Um porta voz de Bill Gates confirmou ao site americano Recode de que o tuíte não foi enviado por Gates e o problema faz parte de uma questão maior que o Twitter está enfrentando. "O twitter está ciente e trabalha para restaurar a conta", disse ainda o comunicado.

Twitter Imagem de tuíte já deletado enviado pela conta de Elon Musk mostra golpe: "me mandem US$ 1 mil em bitcoin que mandarei US$ 2 mil de volta!"

Para evitar problemas e tentar solucionar a questão, a equipe do Twitter passou a tomar algumas providências: não permitiu que usuários resetem sua senha e também impediu momentaneamente que usuários que tenham contas verificadas publiquem mensagens neste momento. Ao tentar publicar um novo tuíte em sua conta pessoal, o editor do Link, Bruno Capelas, se deparou com a seguinte mensagem.

Bruno Capelas/Estadão Ao tentar publicar tuíte, conta verificada é impedida pelo Twitter

A publicação por contas verificadas, porém, foi restaurada em torno das 19h40 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 15. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS