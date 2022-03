Roscosmos/Divulgação Foguete Soyuz carregando satélites da empresa britânica OneWeb é removido de uma plataforma após o lançamento ter sido cancelado no Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão

A OneWeb vai retomar lançamentos de satélites por meio da SpaceX, depois que a companhia britânica suspendeu lançamentos a partir do centro russo Baikonur, no Cazaquistão. A companhia britânica não revelou os termos do acordo com a empresa do bilionário Elon Musk.

Mais cedo neste mês, a OneWeb havia informado que interromperia os lançamentos depois que a agência especial russa Roscosmos exigiu garantias de que sua tecnologia não seria usada para propósitos militares.

O governo britânico, que tem participação na OneWeb, afirmou que está avaliando sua participação em outros projetos com a Rússia após a invasão da Ucrânia.

A OneWeb espera que o primeiro lançamento por meio da SpaceX ocorra ainda neste ano. A empresa já tem em órbita 428 satélites.

"Com estes planos em ação, estamos dentro do prazo para concluir nossa frota completa de satélites", disse o presidente-executivo da OneWeb, Neil Masterson.

A OneWeb, que oferece serviços de banda larga via satélite por meio de uma constelação que terá 650 satélites, foi resgatada do colapso pelo governo britânico e pela Bharti Global em 2020. Eutelsat Communications e SoftBank estão entre outros investidores na empresa.

A Starlink, da SpaceX, também usa satélites de órbita baixa para fornecer acesso à internet.