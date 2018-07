REPRODUÇÃO

Jimmy Wales, criador da Wikipédia, é dono também da operadora de telefonia virtual The People’s Operator (conhecida como TPO). Inicialmente estabelecida apenas no Reino Unido, a empresa iniciou uma expansão global e agora passou a operar também nos EUA.

A TPO funciona de uma maneira diferenciada das operadoras tradicionais. Ao invés de criar sua própria infraestrutura e redes de transmissão, ela aluga o que não é utilizado pelas que já estão no país. Assim, ela reduz gastos para expansão e otimiza o funcionamento das empresas já estabelecidas.

A operadora, que foi fundada em 2012, também possui fins filantrópicos. Apesar de cobrar taxas similares ao que é visto no mercado, ela repassa 25% do lucro total para instituições de caridade e projetos sociais. Ela permite também aos clientes que doem 10% do que é gasto com a mensalidade para essas mesmas instituições.

O objetivo desse processo filantrópico, segundo Wales, é criar uma forma única e diferenciada de dar dinheiro para instituições de caridade, sem ter que fazer qualquer coisa substancial. Assim, mais pessoas estariam dispostas a participar de doações.

A Wikipédia também possui um outro projeto interligado com operadoras de telefonia: a Wikipédia Zero. A iniciativa pretende firmar parcerias com empresas de telefonia ao redor do mundo para oferecer acesso gratuito à Wikipédia para populações de países pobres.