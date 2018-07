Washington Post Pai foi confirmado na presidência do órgão responsável por regular o setor de telecomunicações por Trump em janeiro; agora, ele quer mudar as regras que defendem a neutralidade da rede

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump confirmou nesta segunda-feira, 23, Ajit Pai na presidência da Federal Communications Commission (FCC), órgão responsável por regular o setor de telecomunicações no país. A nomeação chamou a atenção já que Pai é contrário às recentes regulações elaboradas pela FCC, que preveem, dentre outras coisas, a garantia da neutralidade de rede e análise caso a caso da prática de zero-rating.

Em seu discurso de pronunciamento, Pai disse que pretende trabalhar para trazer "os benefícios da era digital para todos americanos". Ele também disse que pretende trabalhar junto com os demais conselheiros, com o governo de Trump e com o Congresso. Ele não disse se pretende, no entanto, alterar as regras de neutralidade confirmadas recentemente.

Essas regras, em termos gerais, tentar regular a internet como utilidade pública, garantindo que as empresas de telecom nos EUA tratem igualmente qualquer dado em tráfego na internet. Ou seja: elas não poderiam diferenciar se a pessoa está acessando o Netflix, o Spoitfy, o Facebook ou o YouTube. Por consequência, não permite a prática do zero-rating, que acontece, por exemplo, quando uma operadora não cobra o usuário pelos dados móveis utilizados em determinado site ou aplicativo.

Se Pai revogar ou alterar as regras da neutralidade, as provedoras de banda larga poderiam reduzir a velocidade de conexão do usuário de acordo com o que ele estiver fazendo — poderia, até mesmo, limitar a conexão quando o usuário estiver navegando em um site que seja da concorrência.

Além da polêmica da neutralidade, Pai será responsável por aprovar a fusão entre a AT&T e a Time Warner, além de concluir o recente leilão de frequências organizado pela FFC.