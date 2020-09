Danish Siddiqui/Reuters Nos últimos meses, a Bytedance esteve em conversas com empresas americanas para vender o TikTok

A Oracle confirmou nesta segunda-feira, 14, que fechou um acordo para ser parceira de tecnologia da empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, nos Estados Unidos. O acordo, que ainda precisa ser aprovado pelo governo americano, é uma medida para evitar o banimento da rede social no país, ao mesmo tempo em que agrada o governo chinês, por não ser uma aquisição do app. Nesta segunda, as ações da companhia de softwares Oracle operavam em alta de 6,5% às 11h30 (horário de Brasília).

“A Oracle confirma a declaração do secretário Mnuchin de que faz parte da proposta apresentada pela ByteDance ao Departamento do Tesouro no fim de semana em que a Oracle atuará como provedor de tecnologia confiável”, disse a Oracle em comunicado à CNBC.

Na manhã desta segunda-feira, 14, Steven Mnuchin, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que o governo deve revisar a proposta da ByteDance e da Oracle ainda nesta semana, e depois enviará uma recomendação ao presidente Donald Trump. Mnuchin não deixou claro se a Oracle também compraria uma participação majoritária nas operações da TikTok nos Estados Unidos como parte do acordo.

A Oracle é uma veterana no mercado de tecnologia, com mais de quatro décadas de atuação. A companhia, fundada por Larry Ellison, é conhecida por serviços como bancos de dados e servidores para empresas. Com o acordo, a empresa provavelmente ofereceria sua infraestrutura de nuvem e gerenciamento de dados para o aplicativo chinês.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Oracle também está negociando a compra de uma fatia do TikTok nos EUA. Porém, ainda não está claro se Trump, que deseja que uma empresa americana controle o TikTok nos EUA, vai aprovar o negócio.

Caso seja aprovada, a operação vai favorecer o fundador da Oracle, Larry Ellison, que é próximo a Trump politicamente. O passo chama a atenção pois, no início do imbróglio, foi sugerida parceria semelhante entre a Bytedance e a Microsoft, algo que a Casa Branca negou permissão. Neste domingo, 13, a Microsoft afirmou que a Bytedance recusou sua oferta de aquisição.

Entenda o caso

Nos últimos meses, a Bytedance esteve em conversas com empresas americanas para vender o TikTok, depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou fechar o aplicativo de vídeos curtos nos EUA. Na visão do governo Trump, o TikTok é uma arma a favor do governo chinês para captar dados dos cidadãos americanos, sendo uma ameaça à segurança nacional de seu país. Entre as empresas candidatas a comprar o TikTok e suas operações, estavam a Oracle e um consórcio do qual faziam parte Microsoft e Walmart.

As negociações foram afetadas depois que a China mudou regras locais, dizendo que deveria aprovar a venda dos algoritmos usados no TikTok para empresas estrangeiras. Na última semana, veio à tona a ideia de que o governo de Pequim preferia ver o TikTok fechar nos EUA do que permitir uma venda forçada. A decisão da parceria com uma empresa americana, sem aquisição, parece ser um meio termo entre os dois caminhos.