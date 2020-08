Reuters/Brendan McDermid Oracle também pode entrar na disputa para comprar o TikTok nos EUA

A Oracle está em negociações preliminares com a chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, e estava considerando seriamente comprar as operações do aplicativo nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, informou o jornal Financial Times na segunda-feira, 17.

A Oracle estava trabalhando com alguns investidores norte-americanos que já têm uma participação na ByteDance, incluindo General Atlantic e Sequoia Capital, informou o jornal, citando pessoas informadas sobre o assunto.

A ByteDance e o TikTok não comentaram a reportagem, enquanto a Oracle se recusou a comentar.

O Financial Times disse que a Microsoft também considerou seriamente uma oferta para assumir as operações globais da TikTok além das localizadas nos países que havia delineado no início de agosto. Mas a ByteDance se opõe à ideia de vender quaisquer ativos além dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, de acordo com a matéria.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na semana passada que a ByteDance vendesse as operações norte-americanas do aplicativo em 90 dias, aumentando a pressão sobre a empresa chinesa por causa das preocupações sobre a segurança dos dados pessoais de usuários.

A General Atlantic e a Sequoia Capital não estavam imediatamente disponíveis para comentar.