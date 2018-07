Stephen Lam/ Reuters Elon Musk, presidente da Tesla

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito de Estradas dos Estados Unidos (NHTSA) está investigando se houve falhas no software que permite o Tesla Model S ter a função de direção autônoma. As investigações tem como base o acidente que ocorreu na semana passada, em Utah, quando a motorista, uma mulher não identificada, quebrou o tornozelo.

Em depoimento a polícia, a motorista disse que o veículo trafegava a 100 km/h olhando para o celular com o carro sendo dirigido no modo de piloto automático, quando o Tesla acertou a traseira de um caminhão dos bombeiros parado em um sinal vermelho.

As investigações, anunciadas nesta terça-feira, 17, não dizem ao certo os detalhes do inquérito.

"A agência lançou sua equipe especial de investigações de colisões para coletar informações sobre o acidente em South Jordan, Utah", disse a NHTSA em comunicado à Reuters. “A NHTSA tomará as medidas adequadas com base em sua revisão”.

A Tesla se recusou a comentar especificamente sobre a investigação da NHTSA. No entanto, um porta-voz da empresa disse: que “ao usar o piloto automático, os motoristas são continuamente lembrados de sua responsabilidade de manter as mãos no volante e manter o controle do veículo em todos os momentos. A Tesla sempre deixou claro que o piloto automático não torna o carro imune a todos os acidentes”.

Segurança. Os recentes acidentes reacenderam a ideia de que a função de direção automática nos veículos pode não ser totalmente seguro, como indicado inicialmente pelo mercado.

Um relatório do jornal Wall Street Journal revelou que, embora o piloto automático possa tornar os motoristas mais seguros e que as colisões ocorram apenas quando as diretrizes não são seguidas, a Tesla rejeitou recursos mais avançados de monitoramento de motoristas em seus carros, o que poderia impedir que o piloto automático fosse usado de forma imprudente.

Os executivos da Tesla, incluindo o presidente Elon Musk, rejeitaram os recursos avançados por dizer que podem ser difíceis de serem caros demais, podem incomodar os motoristas ou não funcionar como pretendido.