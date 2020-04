A startup de hospedagem Oyo anunciou nesta quinta-feira, 2, que vai oferecer gratuitamente quartos em hotéis para profissionais de saúde que estejam trabalhando no combate e no atendimento de pacientes com a covid-19.

Os hotéis serão mapeados e escolhidos de acordo com sua proximidade aos principais hospitais envolvidos no acolhimento de infectados pelo coronavírus. Segundo a empresa, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Belo Horizonte serão as contempladas com o benefício no Brasil, intitulado Quartos Abertos.

Werther Santana/Estadão Simplicidade. Quarto oferecido pela Oyo na zona sul de SP

Para reservar um quarto, o profissional da saúde deve ligar no número 0800 696 7000 com documentos de identificação e de filiação no conselho ao qual pertence. As reservas podem ser feitas a partir do dia 6 de abril.

Outra startup de hospedagem que mudou sua dinâmica de funcionamento durante a pandemia de coronavírus foi o Airbnb. A empresa percebeu um crescimento de mais de 20% nas estadias longas, aquelas acima de 28 dias.

Pessoas que precisam se isolar de parentes, por conta da doença, ou que pertencem ao grupo de risco formam a maior parte dessa reserva. Para acomodar a demanda, o Airbnb passou a oferecer descontos para essas estadias mais longas, em acordo com os proprietários, que também estão aceitando deixar o imóvel mais tempo na mesma reserva.

