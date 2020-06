Nesta segunda-feira, 15, o Facebook anunciou um recurso de pagamento dentro do WhatsApp, aplicativo de conversa da empresa, e escolheu o Brasil como o primeiro País para testar a novidade.

Segundo o WhatsApp, usuários poderão usar cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard, emitidos pelo Banco do Brasil, Banco do Brasil, Nubank e Sicredi. "Porém, nosso modelo de programa é aberto e facilita a entrada de mais participantes no futuro. Todos os pagamentos serão processados pela Cielo ", informou a empresa.

O anúncio foi feito pelo presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, em texto publicado na sua página na rede social.

Como cadastrar sua conta para fazer um pagamento pelo WhatsApp

Para começar a fazer pagamentos pelo WhatsApp, o usuário deve antes de tudo cadastrar um meio de pagamento. Para fazer isso, o usuário deve entrar numa conversa em que deseja fazer um pagamento ou transferência e procurar pelo ícone do clipe de papel – utilizado também para enviar arquivos ou documentos, por exemplo.

Neste menu, é preciso selecionar a opção Pagamentos. Aí, é preciso seguir os passos na tela. O primeiro é colocar o valor da transação desejada – se você não precisa fazer nenhum pagamento, pode combinar com um amigo para enviar uma quantia de valor baixo, só para configurar a funcionalidade.

Depois, é preciso criar uma senha de seis dígitos (um PIN, como o WhatsApp já usa em funções de segurança) e inserir nome e CPF.

Na sequência, é preciso inserir um meio de pagamento (cartão de crédito ou débito) de um dos bancos participantes (BB, Nubank e Sicredi, por enquanto). Depois desse passo, um código será enviado por SMS, e-mail ou pelo app do banco do usuário, para verificar a segurança da transação. Pronto: basta confirmar e a transferência será feita.

Como realizar uma transferência ou pagamento no WhatsApp

Depois que o meio de pagamento estiver cadastrado, é simples fazer transferências: o usuário deve apenas entrar na conversa que deseja fazer o pagamento, clicar no ícone do clipe de papel e selecionar a opção "Pagamentos".

Aí, basta inserir o valor, selecionar o meio de pagamento já cadastrado e confirmar com a senha ou a informação de biometria (normalmente, com uma impressão digital).

Uma diferença importante é que para transferências para pessoas físicas, serão permitidos pagamentos até R$ 1 mil, apenas por cartão de débito. Os valores transferidos por pessoa também não podem ultrapassar os R$ 5 mil por mês, com limite de 20 transações por dia, sem taxas.

Como cadastrar empresa para receber pagamentos no WhatsApp

Já para empresas cadastradas como pessoa jurídica, os pagamentos poderão ser feitos em cartão de débito e crédito, com uma taxa fixa de processamento de 3,99%, como nas transações com maquininha. As empresa não terão teto para os valores que podem receber mensalmente.

Os comerciantes também terão que, pelo menos neste primeiro momento, possuir uma conta Cielo e habilitar o Facebook Pay para receber os pagamentos, inserindo dados como endereço, razão social da empresa e conta no banco. Quem não tiver uma conta da Cielo poderá criá-lo no momento da configuração.

Para aceitar os primeiros pagamentos, serão necessários até 3 dias úteis e, segundo informou o WhatsApp, é possível oferecer reembolsos e haverá suporte 24 horas para as operações.

Para as empresas, todo o processo é feito pelo WhatsApp Business, conta corporativa usada pelo estabelecimento.