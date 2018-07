Reprodução|PagSeguro Máquina da empresa é conhecida como "Moderninha" e comumente usados em comércios móveis

A PagSeguro, empresa de meios de pagamentos do grupo de Internet Universo Online (UOL) comprou o controle da Biva, fintech de empréstimos para pessoas físicas e microempresas. Segundo divulgou a Reuters, a PagSeguro desembolsou R$ 11 milhões para ter 50,5% da startup.

De acordo com documento obtido pela Reuters, a fintech recebeu em novembro um aporte de R$ 7,9 milhões em seu capital. Na mesma época, Ricardo Dutra e Eduardo Alcaro, presidente-executivo e diretor financeiro do UOL, respectivamente, assumiram lugares na diretoria da Biva.

No início do mês, duas fontes afirmaram que a PagSeguro avaliava fazer um IPO em Nova York no primeiro trimestre de 2018. Esse seria o primeiro movimento da fintech brasileira no mundo das ações.

A Biva foi fundada em maio de 2015 e afirma já ter concedido R$ 35 milhões em empréstimos e ter mais de 10 mil investidores cadastrados. Em abril, o presidente-executivo da companhia afirmou que uma oferta pública inicial de ações (IPO) estava nos planos da Biva para os próximos anos.